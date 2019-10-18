Gelinim Mutfakta 18 Ekim haftanın birincisi kim? Gelinim Mutfakta kim elendi?

Gelinim Mutfakta 18 Ekim haftanın birincisi kim? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanan bölümünde haftanın birincisi ve elenen gelin ile kayınvalidesi belli olacak. Haftanın finalinde gelinler ve kayınvalideler arasında büyük bir çekişme yaşanıyor. Bugün güncel puan durumunda birinci olan yarışmacı, altın bileziklerin sahibi olacak. Gelinim Mutfakta 18 Ekim haftanın birincisi ve Gelinim Mutfakta puan durumu haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA 18 EKİM BİRİNCiSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 18 Ekim haftanın birincisi ve eleneni henüz belli olmadı. Açıklandığında sitemizde olacak.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

GELİNİM MUTFAKTA 17 EKİM BİRİNCİSİ

17 Ekim Gelinim Mutfakta Günün en düşük puanını alan gelini 7 puanla Dilek, günün en düşük puanını alan ikinci gelini 8 puanla Duygu oldu. Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının sahibi olan gelin 16 puanla Elif oldu. Kübra 12 puanla ikinci oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 16 EKİM BİRİNCİSİ

Günün en düşük puanını alan gelini yani 16 Ekim'i sonuncu sırada tamamlayan yarışmacı 8 puanla Duygu oldu.Duygu'nun ardından günün en düşük puanını alan ikinci gelini ise 10 puanla Kübra olarak açıklandı.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 18 puanla Elif oldu. Dilek ise 11 puan elde ederek günü ikincilikle tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA 15 EKİM BİRİNCİSİ

Günün en düşük puanını elde eden yarışmacı 6 puanla Kübra oldu.Kübra'nın ardından Elif, Dilek ve Duygu eşit puan aldılar. Yapılan kura çekimi sonrasında da günün lideri yani çeyrek altının sahibi belirlendi. Bugün çeyrek altını kazanan yarışmacı Elif oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 14 EKİM BİRİNCİSİ

Günün en düşük puanını alan gelini 7 puanla Kübra oldu. Günü en düşük puanını alan gelini 10 puanla Duygu oldu. Günün en yüksek puanını ve çeyrek altını alan gelini 15 puanla Elif oldu. Dilek 13 puanla ikinci sırayı aldı.

Gelinim Mutfakta programının 18 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlanan 375. Bölümünde yarışmacıların yaptığı "Fırın Sütlaç" tarifi!

FIRIN SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?

4 su bardağı süt

1 su bardağı krema

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı buğday nişastası

1 çay bardağı pirinç (küçük çay bardağı)

2 su bardağı su pirinci haşlamak için

YAPILIŞI:

Küçük bir sos tenceresine 1 çay bardağı pirinci ve 2 su bardağı suyu alıp pirinçler yumuşayıp suyunu çekinceye kadar haşlayın ve soğumaya bırakın.

Orta boy bir tencerede sütü, nişastayı ve şekeri alıp iyice çırpın.

Üstüne haşladığınız pirinçleri ilave edin. Süt kaynayıncaya kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra orta ateşte kıvam alıncaya kadar pişirin.

Kıvamı muhallebi kıvamından biraz sulu olacak, karıştırırken kaşığı tutmaya ve ağırlaştığını hissedersiniz.

Kıvamını alan sütlacı fırın kaplarına üstlerinde 1 parmak boşluk kalacak şekilde paylaştırın ve kapları fırın tepsisine yerleştirin.

Fırının ızgarasını açın sütlaçları tepsi ile fırının en üst rafına koyun. Tepsiye 1 litre kadar su ilave edin.

Sütlaçların üstü kızarıncaya kadar pişirin. Pişen sütlaçları sıcak suya dikkat ederek fırından alın.

Oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirin. İsterseniz buzdolabında soğutarak servis yapın.