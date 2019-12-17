Gelinim Mutfakta 17 Aralık birincisi belli oldu mu? Gelinim Mutfakta puan tablosu..

Gelinim Mutfakta 17 Aralık birincisi belli oldu mu? sorusunun yanıtı programın izleyicileri tarafından merak ediliyor. Hafta içi her gün yayınlanan Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışması bugün de dopdolu. Gelinler bugün tavada kadayıf böreği için hünerlerini sergiliyor. Kimin birinci olacağı merak konsuu oldu. Gelinim Mutfakta 17 Aralık birincisi belli oldu mu? diye merak ediyor. İşte yanıtı.

GELİNİM MUTFAKTA 17 ARALIK BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 17 Aralık birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 16 ARALIK PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan gelini 6 puanla Aydan oluyor.

Aydan'ın hemen ardından günün en düşük puanını alan ikinci gelini 12 puanla Goncanur oluyor.

Günün en yüksek puanını elde eden ve çeyrek altının sahibi olan gelinse 15 puanla Elif oldu. Yağmur ise 13 puanla günü ikincilikle tamamlıyor.

TAVADA KADAYIF BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

300 gr tel kadayıf

2 büyük parça dil peyniri

2 yumurta

1 yemek kaşığı yoğurt

Yarım çay bardağı süt

3 yemek kayığı zeytinyağı

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

YAPILIŞI:

Dil peynirini tel tel ayırın.

Yumurtaları bir kaseye kırın.

Yoğurt, süt, zeytinyağı, tuz ve karabiberi ekleyip çırpın.

Kadayıfı ekleyip harmanlayın.

Kadayıfın yarısını yağlanmış tavaya yayın.

Üzerine tel tel ayırdığınız peyniri serpin.

Kalan kadayıfı üzerine yayıp tavada pişirin.

Dilimleyip servis yapın.