Gelinim Mutfakta elenen isim kim? 16 Ekim Gelinim Mutfakta'da kazanan isim kim oldu?

Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta haftanın birincisi açıklandı. Hafta boyunca yarışan gelin adaylar en yüksek puanı almak için yarıştı. Gelinim Mutfakta 16 Ekim puan durumu belli olduktan sonra haftanın birincisi Onur Büyüktopçu tarafından duyuruldu. Peki, gün sonunda 5 altın bileziği alan kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİ KİM?

Gelinim Mutfakta haftanın birinci ise 83 puanla Zeynep oldu. Zeynep 5 altın bileziğin sahibi oldu.

72 puanla Nurcan yarışmaya veda etti.

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GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek