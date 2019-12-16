Gelinim Mutfakta 16 Aralık birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu haberimizde..

Gelinim Mutfakta 16 Aralık birincisi kim oldu? sorusu arama motorunda araştırışmaya başladı. Kanal D ekranlarının sevilen yemek programı Gelinim Mutfakta'da yeni bir haftaya girildi. Gelinler yüksek puanları ve çeyrek altınları alabilmek için en füzel yemekleri yapmaya çalışacak. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta 16 Aralık birincisi kim oldu? araştırılmaya başladı. İşte yanıtı..

GELİNİM MUTFAKTA 16 ARALIK BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 16 Aralık birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Günün en düşük puanını alan gelini 6 puanla Elif, Günün en düşük puanını alan ,kinci gelini 9 puanla Buse, günün en yüksek puanını alan gelini 12 puanla Aydan oldu. Yağmur 11 puanla ikinci oldu.

Haftanın en düşük puanını alan iki gelini Buse ve Yağmur oldu. Haftanın en düşük puanını alan ve veda edecek olan gelin 45 puanla Buse oldu. Yağmur 52 puan aldı.

Haftanın en yüksek puanını ve 5 altın bileziği alan gelin 61 puanla Aydan oldu. Elif 54 puanla ikinci oldu.