Gelinim Mutfakta 15 Kasım kim elendi? Gelinim Mutfakta bugün kim veda etti? İşte puan durumu

Gelinim Mutfakta 15 Kasım kim elendi? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından merak ediliyor. Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen Gelinim Mutfakta programında haftanın finali bugün yapılıyor. Kaynanaların gelinlerinin hazırladıkları yemekleri tadarak puanlarını veriyor. Puan tablosu da şekillenmeye başladı. Gelinim Mutfakta 15 Kasım kim elendi? diye merak edilmeye başladı. İşte Gelinim Mutfakta puan durumu..

GELİNİM MUTFAKTA 15 KASIM KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 14 KASIM

Günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Naciye olarak açıklandı.

Naciye'nin hemen ardından günün en düşük puanını alan ikinci gelini 10 puanla Melike oldu.

14 Kasım'ın en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin 14 puanla Elif oldu. 11 puan alan Duygu ise günü ikincilikle tamamlıyor.

GELİNİM MUTFAKTA 13 KASIM

Günün en düşük puanını alan gelini yani 13 Kasım'ı sonuncu sırada bitiren isim 10 puanla Elif oluyor.

Elif'in ardından çarşambanın en düşük puanını alan ikinci gelini ise 11 puanla Duygu oluyor.

Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının sahibi olan gelin ise 15 puanla Naciye oldu. Melike ise 13 puan elde ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA 12 KASIM

Günün en düşük puanını 8 Naciye oldu. İkinci en düşük puanı alan gelin ise Duyu oldu.

Günü en yüksek puanını ve çeyrek altını alan gelini 15 puanla Melike oldu. Elif 14 puanla ikinci oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 11 KASIM PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan yarışmacısı 8 puanla Melike olarak açıklandı.

Melike'nin ardından günün en düşük puanını alan ikinci gelini 10 puanla Duygu olarak belirlendi.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin ise 16 puanla Elif oldu. Naciye ise 11 puanla günü ikincilikle tamamladı.