Gelinim Mutfakta 15 Aralık puan durumu: Gelinim Mutfakta gün birincisi kim?

Gelinim Mutfakta 15 Aralık puan durumu bugün belli oldu. Kanal D'nin en çok izlenen ve altın kazandıran yarışması Gelinim Mutfakta 15 Aralık puan durumuna göre bir isim çeyrek altını aldı. Bugün gelinler dalyan köfte yaparak çeyrek altın için yarıştı. Gelinim Mutfakta 15 Aralık puan durumu nasıl? Peki, bugün Gelinim Mutfakta gün birincisi kim?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta gün birincisi Aysun oldu. Aysun bugün birinci olarak 13. çeyrek altını aldı.

GELİNİM MUTFAKTA 15 ARALIK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 15 Aralık puan durumu belli oldu. Onur Büyüktopçu puanları açıkladı. Bugün Hülya'dan maydanoz kullanmadığı için 2 puan kesildi. Ayrıca Gizem'den ise havuçları yanlış doğradığı ve göz işaretleri nedeniyle 4 puan kesildi.