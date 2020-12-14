Gelinim Mutfakta 14 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta gün birincisi kim?

Gelinim Mutfakta 14 Aralık puan durumu açıklandı. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler kıyasıya yarıştı. Ekranların en çok izlenen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta 14 Aralık puan durumuna göre bir isim çeyrek altını aldı. Hafta boyunca heyecanın sürdüğü Gelinim Mutfakta 14 Aralık puan durumu sizlerle..

GELİNİM MUTFAKTA 14 ARALIK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 14 Aralık puan durumu belli oldu. Bugün en yüksek puanı Aysun aldı ve çeyrek altını kazandı.