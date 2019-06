Gelinim Mutfakta 13 Haziran birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 13 Haziran puan durumu nasıl? diye araştırılmaya devam ediyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler mutfakta hünerlerini sergiliyor, kayınvalideler oylama yapıyor. Haftanın sonunda en az puan toplayan kişi ise yarışmaya devam etme şansı kazanıyor.

GELİNİM MUTFAKTA 13 HAZİRAN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 13 Haziran 319. Bölümün fragmanı yayınlandı. Vahide, "Lezzetin Kraliçesi" olarak mutfakta yarışan Hatice'yi, "Buzların Kraliçesi" ilan ediyor. Besime Hanım ve Hüsniye Hanım arasındaki sorun bu bölümde de devam ediyor. Reyhan Hanım, Ezgi'ye Hüsniye Hanımla ilgili ültimatom veriyor.

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta 13 Haziran birincisi henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında sitemizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA 12 HAZİRAN BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?

Gelinlerin yemek yapıp birbirleriyle rekabet ettiği Gelinim Mutfakta programında 12 Haziran gün birincisi 14 puanla Gülcan oldu. Diğer gelinler ise 9’ar puan aldı. Haftanın son günü ise en yüksek puanı alan gelin bilezikleri koluna takacak.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin 2 sezondur yayınladığı bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu ise Türkiye'nin önde gelen ses sanatçısı Fatih Ürek yapıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU?

Fatih Ürek’in sunumu ile hafta içi her gün 12.45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek’in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.