Gelinim Mutfakta 13 Aralık kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Son puanlar..

Gelinim Mutfakta 13 Aralık kim elendi? sorusu yarışmanın sevenleri tarafından arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Fatih Ürek'in sunumu ile ekranlara gelen heyecan dolu yarışma Gelinim Mutfakta'da bir hafta daha geride kaldı. Gelin ve kaynanaların birbirleriyle kıyasıya bir mücadele içinde olduğu yarışmada bugün elenen ve birinci olan isim belli olacak. Gelinim Mutfakta 13 Aralık kim elendi? diye merak edenler için Gelinim Mutfakta birincisi ve eleneni haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA 13 ARALIK KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 13 Aralık eleneni ve birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 12 ARALIK BİRİNCİSİ

Günün en düşük puanını alan gelini 6 puanla Yağmur, Günün en düşük puanını alan ikinci gelini 9 puanla Buse oldu.

Günün en yüksek puanını ve çeyrek altını alan gelini 14 puanla Elif oldu. Aydan 12 puanla ikinci oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 11 ARALIK

Günün en düşük puanını alan gelini 10 puanla Elif ve Yağmur olarak açıklandı.

Günün en yüksek puanını elde ederek çeyrek altını kazanan gelinse 14 puanla Aydan oldu. Buse ise 12 puanla ikinci sırada yer aldı.

GELİNİM MUTFAKTA 10 ARALIK PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını elde eden isim 7 puanla Elif oluyor.

Günün en yüksek puanını toplayarak çeyrek altını almaya hak kazanan gelin ise 18 puanla Aydan oluyor. 2 puanı kırılan Aydan 16 puana düşüyor.

11'er puan alan Yağmur ve Buse ise ikinci ve üçüncü oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA 9 ARALIK PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan gelini 4 puanla Buse , günün en düşük puanını alan ikinci gelini 7 puanla Aydan oldu.

Günün en yüksek puanını alan gelin 17 puanla Elif oldu. Yağmur 14 puanla ikinci oldu.