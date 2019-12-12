Gelinim Mutfakta 12 Aralık gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan tablosu haberimizde..

Gelinim Mutfakta 12 Aralık gün birincisi kim oldu? sorusu yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Kanal D ekranında yayınlanan sevilen program Gelinim Mutfakta'da gelinler gün sonunda çeyrek altını, Cuma günü de altın bilezikleri almak için hünerlerini sergiliyor. Gelinim Mutfakta 12 Aralık gün birincisi kim oldu? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA 12 ARALIK BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 12 Aralık gün birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA 11 ARALIK

Günün en düşük puanını alan gelini 10 puanla Elif ve Yağmur olarak açıklandı.

Günün en yüksek puanını elde ederek çeyrek altını kazanan gelinse 14 puanla Aydan oldu. Buse ise 12 puanla ikinci sırada yer aldı.

GELİNİM MUTFAKTA 10 ARALIK PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını elde eden isim 7 puanla Elif oluyor.

Günün en yüksek puanını toplayarak çeyrek altını almaya hak kazanan gelin ise 18 puanla Aydan oluyor. 2 puanı kırılan Aydan 16 puana düşüyor.

11'er puan alan Yağmur ve Buse ise ikinci ve üçüncü oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA 9 ARALIK PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan gelini 4 puanla Buse , günün en düşük puanını alan ikinci gelini 7 puanla Aydan oldu.

Günün en yüksek puanını alan gelin 17 puanla Elif oldu. Yağmur 14 puanla ikinci oldu.