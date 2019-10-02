Gel Konuşalım'da Hakan Ural neden yok, ayrıldı mı? Hakan Ural'ın programı hangi kanalda?

Hakan Ural’ın programının hangi kanalda olduğu araştırılıyor. Gel Konuşalım’da Hakan Ural neden yok, ayrıldı mı? Sevilen isim Ural’ın Gel Konuşalım programında yaptığı yorumlar izleyiciler tarafından oldukça beğeniliyordu. Gel Konuşalım’da Hakan Ural’ın olmaması izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Konu ile ilgili Ural geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış ve ayrıldığını duyurmuştu.

HAKAN URAL PRORGRAMDAN AYRILDI MI?

Hakan Ural'ın sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. İşte Ural’ın açıklaması:

"Evet bugün 4 yıldır yayın yapma şansı bulduğum tv8 deki son günüm ....her anlamda anlatılması mümkün olmayan birbirinden güzel anıları bana yaşattığı için başta sevgili kardeşim dostum arkadaşım Acun Ilıcalı olmak üzere ...tüm ekip ve birbirinden değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim ....özellikle bizi yanlız bırakmayan ilgi alaka gösteren bu programın var olmasına başarılı olmasına sebep siz izleyenlere MİNNETTARIM...bi kusur kabahatim olmuşsa " ki muhakkak olmuştur " Affola .....Buarada profesyonel bi teklif aldığım bi başka kanalda yakın zamanda başlayacağım ALLAH mahcup etmez ise doğrudur .....kalin saglicakla"

HAKAN URAL’IN YENİ PROGRAMI HANGİ KANALDA?

TV8'den ayrılarak Kanal D'ye transfer olan Hakan Ural'ın yeni programında kendisine sunucu Seda Akgül eşlik edecek.