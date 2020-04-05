Gel Dese Aşk yeni bölüm bu akşam var mı? Gel Dese Aşk yeni bölüm ne zaman? İşte 5 Nisan Pazar Atv yayın akışı!

Gel Dese Aşk yeni bölüm bu akşam var mı? sorusunun yanıtı tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Atv’nin Pazar akşamları yayınlamaya başladığı Osman Sınav’ın yapımcılığını üstlendiği Gel Dese Aşk dizisinde 4 bölüm geride kaldı. Gel Dese Aşk dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Gel Dese Aşk dizisinde set çalışmalarının durdurulduğu açıklaması geldi. Gel Dese Aşk yeni bölümleri hakkında tüm detaylar haberimizde...

GEL DESE AŞK YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?



Atv ekranlarının ilgi ile takip edilen dizisi Gel Dese Aşk'ın yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek.

GEL DESE AŞK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



Atv’nin Pazar akşamları yayınlamaya başladığı Osman Sınav’ın yapımcılığını üstlendiği Gel Dese Aşk'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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GEL DESE AŞK 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasemin Murat’ı ifşa edip, arkadaşlarını da bu yasak aşkı bilmekle suçlayınca ortalık karışır. Herkes şoke olmuştur. Sitare ve Ruhi renk vermezken Aydan ve Barlas meraktan çıldırır. En çok da Barlas. Murat çapkınlık yapmıştır ve onun haberi yoktur. Barlas kadının kimliğini, ilişkiden haberdar olanları öğrenmeye kararlıdır. Murat ve Yasemin cephesinde tansiyon giderek yükselir. Murat, Yasemin’le hesaplaşır. Bütün bunlar Yasemin’in paranoyasıdır. O söyleyene kadar kimsenin durumdan haberi yoktur. Bütün bunlar olurken Bahar sürekli Murat’ı arar. Murat’ın aramaları cevapsız bırakması, onu yok sayması Bahar’ı zıvanadan çıkarır. Kararını vermiştir. Tekrar Düdenli ailesinin evine girmek, Murat’a yakın olmak için planını işletir. Kimse Bahar’ın oyunundan haberdar değildir. Ama çok yakında hepsi bu oyunun piyonlarına dönüşecektir.