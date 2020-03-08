Gel Dese Aşk oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Gel Dese Aşk oyuncu kadrosu

Gel Dese Aşk dizisi konusu ve oyuncuları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gel Dese Aşk oyuncu kadrosunda kimler var? ATV’de her hafta pazar akşamı ekrana gelecek olan yeni dizide Erkan Petekkaya Murat Düdenli karakterine, Şebnem Bozoklu Yasemin Düdenli karakterine hayat veriyor. Murat ve Yasemin yirmi yılı devirmiş, dostları tarafından parmakla gösterilen örnek bir çifttir. Derin(19) ve Ece(5) adında iki de kızları vardır. Oysa çizdikleri "mutlu aile" resmini gölgeleyen bir sır ilişkilerini içten içe yemektedir...

GEL DESE AŞK KONUSU

Kimse sınanmadığı aşkın masumu değildir!"

Murat ve Yasemin yirmi yılı devirmiş, dostları tarafından parmakla gösterilen örnek bir çifttir. Derin(19) ve Ece(5) adında iki de kızları vardır. Oysa çizdikleri "mutlu aile" resmini gölgeleyen bir sır ilişkilerini içten içe yemektedir. Ece doğduğundan beri birbirlerine dokunmamış, birlikte olmamışlardır. Aşk evlerini çoktan terk etmiştir. Oynadıkları evlilik oyununun olmazsa olmazı "mükemmel" organizasyonlardır. Yasemin Murat'ın yaklaşan yaş günü partisi için canla başla uğraşmaktadır. Murat ise işe güce dalmıştır. Mutsuz rutinlerini hiç tanımadıkları bir kız bozacaktır. Bahar! Bahar, babasını hiç tanımadan annesi tarafından büyütülmüştür. Murat'ın ortağı Barlas'ın babası olduğunu öğrenince şirkete onunla yüzleşmeye gelir. Barlas tarafından kapı dışarı edilince şirkette Murat'la tanışır. Murat bu deli dolu kızdan etkilenir. Aşk Murat'ı çağırmış, gel demiştir. Murat aşkın rüzgarıyla sürüklenir, bir süre. Yanlış olduğunu bile bile. Çok geçmeden aklını başına toplar. Ne de olsa evlidir. Bahar'dan uzak durmalı, aşka karşı koymalıdır. Koyar da. Ta ki sürpriz partide her şey yerle bir olana kadar.

GEL DESE AŞK OYUNCULARI

ERKAN PETEKKAYA- MURAT DÜDENLİ



40-45 yaşlarında, evli, iki çocuk babası. Karısı ile küçük kızının doğumundan sonra iyice birbirlerinden kopmuşlar. Mutsuz bir evliliğin mecburi kölesi. Bahar ile tanışması ile hayatına adeta bahar geliyor. Onun yaşam dolu enerjisi ile duyduğu hisleri aşk sanıyor. Bu uğurda önce evliliği bir çıkmaza giriyor daha sonra da hayatı.

ŞEBNEM BOZOKLU- YASEMİN DÜDENLİ



40-45 yaşlarında, evli iki çocuk annesi. Kızının hastalığının vicdan azabını yaşıyor. Hayattan zevk almak, gerçekten mutlu olmak onun için bir ihanet olduğu için hayatı hem kendine hem kocası Murat'a zindan ediyor. Hayatlarına Bahar'ın girmesi ile tüm dengeleri alt üst olacak. Önce kusursuz evliliği daha sonra da kendi ile ilgili bildiği tüm gerçekleri yeniden yazacak.

İLAYDA ÇEVİK-BAHAR ÇETİN



25 yaşında. Başına buyruk, deli dolu, cıvıl cıvıl bir genç kız. Barlas'ın babası olduğunu öğreniyor. Ve onun kendisini terk etmesinin intikamını almak için çıktığı yolda kendini Murat'a aşık olmuş olarak buluyor. Aslında Murat'ta hiç tadamadığı baba sevgisini bulduğunun farkında bile değil.