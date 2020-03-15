Gel Dese Aşk 2. bölüm izleme linki! Gel Dese Aşk 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Atv ekranlarının yeni dizisi Gel Dese Aşk 2. bölümüyle 15 Mart Pazar akşamı izleyici karşısına çıktı. Diziyi izleyenler ve gelecek bölümde neler olacağını merak edenler de “Gel Dese Aşk 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusunu sormaya başladı. Başrollerini Erkan Petekkaya ve Şebnem Bozoklu’nun paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İlayda Çevik, Öykü Gürman ve Ertan Saban gibi isimler yer alıyor. Haberimiz içerisinden Gel Dese Aşk yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetine ulaşabilirsiniz.



GEL DESE AŞK 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Partide bombalar ardı ardına patlar. Murat körkütük sarhoş gelir. Bahar'ı Yasemin zannederek öpmesi ile tüm duyguları allak bullak olur. Yasemin'e her şeyi açıklamak ister. Diğer yandan Mert planını tıkır tıkır işletirken, Barlas Bahar'ı partide görünce iyice paranoyaklaşır. Ona göre kızın niyeti bellidir, herkesin içinde gayrı meşru çocuğu olduğunu ilan edecektir. Barlas, Bahar'ı sıkıştırır, tehdit eder. Sitare gördüğü manzarayı kocasının çapkınlık macerası olarak yorumlar. Herkesin birbirini gözetlediği parti gergin bir havayla son bulur.

Murat sarhoşluğun da verdiği etkiyle Yasemin'e yaklaşır. Fakat Yasemin, partideki davranışlarına kızgın olduğu için kocasını reddeder. Tartışma büyür ve arbedeye döner. Hiç ummadıkları bir anda Derin'e yakalanırlar. Derin gördükleri karşısında şaşkın bakarken Yasemin ve Murat durumu açıklama çabasına girer. Özellikle Yasemin, Derin'in gördüklerini unutturmaya, evliliklerinin iyi gittiğini ispata çalışırken; Murat da Bahar'ı aklından çıkarmaya uğraşmaktadır. Yasemin her şeyden habersiz Bahar'ı işe alır. İyi niyetle yaptığı hareketin yıkımın başlangıcı olacağının farkında bile değildir. Evde artık sular durulmayacaktır. Fırtına çok yakınlarındadır.

GEL DESE AŞK 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

GEL DESE AŞK 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.