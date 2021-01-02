Geçtiğimiz günlerde anne olmuştu... Seda Güven bebeğiyle ilk kez paylaşım yaptı

İş insanı Ali Güzel ile evli olan Seda Güven geçtiğimiz gün Bir erkek bebek dünyaya getirdi. Annelik heyecanı yaşayan Seda Güven, bebeğiyle ilk kez paylaşım.



İşte o paylaşım:

SEDA GÜVEN KİMDİR?

1984 doğumlu güzel oyuncu, ilk dizisi Ekmek Teknesi ile seyirci karşına çıktı. Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Meltem karakterine hayat verdi. Merhaba Hayat, Kurt Seyit ve Şura dizilerinde yer aldı. İksir: Dedemin Sırrı, Git Başımdan, Oldu Mu Şimdi? ve Kaç Kaça Bilirsen adlı sinema filmlerinde rol aldı. En son 2017 yılında yayınlanan “Ateş Böceği” dizisiyle ekranlara geldi.