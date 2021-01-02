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  • Geçtiğimiz günlerde anne olmuştu... Seda Güven bebeğiyle ilk kez paylaşım yaptı
02 Ocak 2021 Cumartesi 14:18 | Son Güncelleme:

Geçtiğimiz günlerde anne olmuştu... Seda Güven bebeğiyle ilk kez paylaşım yaptı

Geçtiğimiz günlerde anne olmuştu... Seda Güven bebeğiyle ilk kez paylaşım yaptı

Bir süredir ekranlardan uzak güzel oyuncu Seda Güven, Ali Güzel ile olan evliliğinden ilk bebeğini kucağına aldı. Ünlü oyuncu minik bebeğiyle ilk kez paylaşım yaptı.

İş insanı Ali Güzel ile evli olan Seda Güven geçtiğimiz gün Bir erkek bebek dünyaya getirdi. Annelik heyecanı yaşayan Seda Güven, bebeğiyle ilk kez paylaşım.

İşte o paylaşım:

SEDA GÜVEN KİMDİR?

1984 doğumlu güzel oyuncu, ilk dizisi Ekmek Teknesi ile seyirci karşına çıktı. Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Meltem karakterine hayat verdi. Merhaba Hayat, Kurt Seyit ve Şura dizilerinde yer aldı. İksir: Dedemin Sırrı, Git Başımdan, Oldu Mu Şimdi? ve Kaç Kaça Bilirsen adlı sinema filmlerinde rol aldı. En son 2017 yılında yayınlanan “Ateş Böceği” dizisiyle ekranlara geldi.

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