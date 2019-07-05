Geçmişi Olmayan Adam filminin konusu ne? Geçmişi Olmayan Adamın oyuncuları kim?

2002 yapımı Geçmişi Olmayan Adam ilk kez izleyecek olanlar ve tekrar izlemek isteyenler için bu akşam Kanal ekranlarında. “Geçmişi Olmayan Adam filminin konusu ne?” ve “Geçmişi Olmayan Adam’ın oyuncuları kim?” film severler tarafından araştırılmaya başlandı. Geçmişi Olmayan Adam filminin konusu ve Geçmişi Olmayan Adam’ın oyuncularını haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Fırtınalı bir günde kendini Akdeniz'in ortasında bir balıkçı teknesinde bulan bir adam. Onun öldüğünü sanan ve üzerinde iki kurşun ve bir lazer cihazından başka bir şey bulamayan insanlar...

Ama adamımız ölmemiştir. Ve üzerinde bulunan lazer aleti aslında İsviçre bankasında bir hesap numarası ve ona ait şifrelerdir. Fakat ufak bir sorun vardır. Adamımız kim olduğunu ve orada ne aradığını bilmemektedir fakat elindekiler onu Zürih'e ve oradan da Paris'e sürükler

Adamımız Jason Bourne (Matt Damon) büyük bir şans eseri tanıştığı Marie Kreutz (Franka Potente) ile bu işin peşine düşer. Jason kimseyi tanımamaktadır fakat çevresinde onu tanıyan birçok kişi vardır. Bourne kendini üzerinde bir sürü para, kafasında bir sürü soruyla CIA'in de içinde bulunduğu bir kovalamacada bulur.

Çekimlerinin tamamı Paris, İtalya ve Prag'da yapılan filmde Oscar ödüllü aktör Matt Damon başarılı bir performans sergiliyor.

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Matt Damon

Franka Potente

Chris Cooper

Clive Owen

Brian Cox