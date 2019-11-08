Gecenin yıldızları kimlerdi?

İşte Barış Kocaoğlu'nun 'Yıldızı bol detayı çok gece' başlıklı o yazısı:

Öncelikle Magazin Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen 24. Altın Objektif Ödül törenine katılan dostlarıma, gazeteci arkadaşlarıma, sanat, müzik, dizi, sinema dünyasından gecemizi onurlandıran tüm ünlülere teşekkürü borç bilirim. Katılımlarıyla gecemize renk kattılar. Ve gecenin ardından görüyorum ki bu senenin yine en görkemli ödül törenini gerçekleştirmiş olduk. Benim de tabii ki geceyle ilgili bazı notlarım olacak ama bir detay vermek isterim ki kimse kaprisli değildi. İşte görüntülerin ardından yansıyan ünlüler…

-Öncelikle sunucularımız Doğa Rutkay ve Hakan Bilgin’e teşekkürler. Sahnede bir an olsun es verilmedi, sayelerinde akıcı ve aksamadan geçen bir program oldu.

-Saymakla bitmez ama gecenin gözlemlediğim en önemli ismi Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Kıvanç o kadar alçakgönüllü ki bütün gece yanına gelen ünlü ünsüz herkesle fotoğraf çekildi, sohbet etti. Bir kere olsun kasılmadı, ‘of’ demedi. O kadar saygılı, sabırlı bir şekilde bütün geceye eşlik etti ki, gecenin gerçekten erkek starı oldu. Bu alçakgönüllü oluşu onun bir kez daha nasıl star olduğunu aslı gözler önüne serdi.

-Alice Müzikali’nin yıldızları Serenay Sarıkaya, Şükrü Özyıldız ve Merve Dizdar da ışıltılarıyla bize renk kattı. Serenay Sarıkaya bir kez daha hem kendine has tarzı hem de güzelliğiyle gecede bir masal kahramanı gibi süzüldü.

-Genç jenerasyonun başarılı ismi Bensu Soral da gecenin yıldızları arasındaydı. Eminim daha nice ödüllerin sahibi olmaya devam edecek.

-‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinin oyuncuları neredeyse tam kadro eşlik ettiler geceye.

-‘En İyi Arabesk Fantezi Yorumcu Kadın’ plaketinin sahibi olan Ebru Yaşar, gece boyu şıklığı ve mütevazılığıyla dikkat çekti. Ebru Yaşar, son döneme damga vuran ‘Alev Alev’ parçasıyla adeta geceyi yaktı geçti.

-En İyi Romantik Oyuncu ödülünü alan Afilli Aşk dizisinin oyuncuları Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul da gecenin uyumlu çiftlerindendi.

-En İyi Romantik Komedi dizisi seçilen Her Yerde Sen ekibi de aynı dizideki gibi neşeli halleriyle renk kattı. Dizinin oyuncuları Furkan Andıç ve Aybüke Pusat setteki uyumlarını bir kez daha bizlere gösterdi aslında.

-Sıla görmek istediğimiz bir Sıla olarak gecede beyazlar içinde boy gösterdi. Uzun zaman sonra hem çok iyi görünüyordu hem de mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

-Okan Bayülgen; her zaman olduğu gibi sahnenin hakkını verdi.

-Merve Özbey, ‘Yaramızda Kalsın’ ile kesinlikle ödülü hak eden isimlerden biriydi.

-Levon Kordonciyan; sayende hepimiz yakışıklı ve şık beyler olduk. Yine sanatını konuşturdun ve gecemize şıklık kattın.

-Mustafa Sandal, Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun iyi ki varsınız... Şarkılarınız ve siz hep olun…

-Ekranda reyting rekorları kıran ‘Mucize Doktor’ oyuncuları da geceye katıldı.

-Summer Cem, ‘Tmm Tmm’ şarkısıyla gecenin nabzını yükselti. Rap’in enerjisini bizlere hissettirdi.

-Türkiye’nin Sanat Elçisi seçilen Karsu, piyano başında seslendirdiği şarkılarla geceye bambaşka bir hava kattı.