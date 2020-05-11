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  3. Geçen yıl annesini kaybetmişti... Hande Erçel'den duygusal paylaşım!

Geçen yıl annesini kaybetmişti... Hande Erçel'den duygusal paylaşım!

Geçen yıl annesini kaybetmişti... Hande Erçel'den duygusal paylaşım!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz yıl annesi Aylin Erçel'i kaybetmenin acısını yaşamıştı. Anneler Günü'nde duygusal bir paylaşıma imza atan Erçel, "Aşığınım yanında olamasam da..." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Hande Erçel'in kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel, 2019'un ocak ayında hayatını kaybetti. 26 yaşındaki Erçel, Anneler Günü'nde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Aylin Erçel'i andı.

Annesi ile birlikte çekilen eski bir pozunu yayınlayan Erçel, paylaşımına "Aşığınım yanında olamasam da..." notunu düştü. Hande Erçel'in duygulandıran paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.


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