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  3. Geçen haftalarda boşanan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı barıştı mı? Manidar paylaşımlar!

Geçen haftalarda boşanan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı barıştı mı? Manidar paylaşımlar!

Geçen haftalarda boşanan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı barıştı mı" Manidar paylaşımlar!

Geçtiğimiz haftalarda boşanan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, sosyal medyada yaptıkları manidar paylaşımlarla takipçilerinin kafalarını karıştırdı.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, birkaç aylık aşkın ardından geçen yılın son günlerinde Amsterdam'da nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz haftalarda da tek celsede anlaşmalı olarak boşanan ikili, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

BARIŞTILAR MI?

Burcu Kıratlı, Instagram hesabının hikaye bölümünden elinde çiçeklerle fotoğraf paylaştı. Aynı dakikalarda Sinan Akçıl da günün tarihini atarak "Milad" yazdı. Çiftin bu manidar paylaşımları kafaları karıştırırken, "Barıştılar mı?" soruları akıllara geldi. Öte yandan ikilinin başka aşklara yelken açmış olabileceği de konuşuluyor...

İŞTE O MANİDAR PAYLAŞIMLAR:

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