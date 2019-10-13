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  3. Geçen hafta nişanlanan Berkay Hardal ile Dilan Telkök evlendi!

Geçen hafta nişanlanan Berkay Hardal ile Dilan Telkök evlendi!

Geçen hafta nişanlanan Berkay Hardal ile Dilan Telkök evlendi!

Ünlü oyuncu Berkay Hardal; Güvencin, Halka ve Meryem dizileriyle ekranlarda boy gösteren Dilan Telkök ile nikah masasına oturdu.

Oyuncu Berkay Hardal, 'İstanbullu Gelin' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Hira Koyuncuoğlu ile yaklaşık 7,5 ay önce ayrılmıştı. Hardal, geçtiğimiz haziran ayında ise sosyal medya hesabından Dilan Telkök ile fotoğrafını paylaşarak yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. 

EVLENDİLER!

4 aydır aşk yaşayan çift, ani bir karar sonrası nikah masasına oturdu. Hardal ile Telkök'ün nikahına aile üyeleri ve yakın dostları katıldı.

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