Geçen hafta nişan atan Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar barıştı!

Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz aylarda nişanlandığı Burak Yırtar'dan ayrılmıştı. Nişanı atarak herkesi şaşırtan Sakallıoğlu, ayrılığa fazla dayanamadı.

BARIŞTILAR

Son olarak Sakallıoğlu, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla Burak Yırtar ile barıştığını duyurdu. Ünlü fenomen paylaştığı karenin altına, "BİR-LİK-TE-LİK İşte bu kelime bu çağda yazıldığı kadar kolay değil. Çok kalabalık her yer ve herkesin de bir fikri var. Onca sesin içinde iki kişinin SADECE birbirini duymaya gayret ederek birbirini sevmesi kolay değil. “Bir olmak” bu yaşadıkça öğreniliyor. Aşkın en güzel hali şu; kişi önce kendini sonra karşısındakini tanıyor. Seni tanıdığıma memnun oldum.Sen’i sen halinle ben’i ben halimle sevmeyi başardığımız günler, aylar, yıllarımız olsun..." notunu düştü.