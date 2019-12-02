Geçen hafta anne olan Müge Boz: Delirmek üzereyim!

Müge Boz şöyle konuştu: "Mutluluktan deliren var mıdır acaba? İşte o, ben olabilirim. Eşim ile hem sevinci, hem korkuyu, hem üzüntüyü, hem de heyecanı çok yoğun bir şekilde yaşadık. Birbirimize daha çok bağlandık. Aşkımız çoğaldı. Bir Caner’e bakıyorum, bir Vina’ya, mutluluktan sürekli ağlıyorum, kendimi tutamıyorum. Hayatıma iyi ki Caner girmiş."