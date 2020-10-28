Geçen ay koronavirüse yakalanan Reynmen kuralları hiçe saydı

15 gün karantinada kalarak sağlığına kavuşmayı bekleyen Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, yaşadığı sıkıntılı günlere rağmen Nişantaşı sokaklarında maskesiz görüntülendi. Tedbirsiz bir şekilde sokakta gezen şarkıcı, "Tepki almam. Masanın üzerinde unuttum. İnsanlık hali işte. Buraya gelmeden önce vardı maskem. Sorumsuzluk işte" dedi.