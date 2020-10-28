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  • Geçen ay koronavirüse yakalanan Reynmen kuralları hiçe saydı
28 Ekim 2020 Çarşamba 14:03 | Son Güncelleme:

Geçen ay koronavirüse yakalanan Reynmen kuralları hiçe saydı

Geçen ay koronavirüse yakalanan Reynmen kuralları hiçe saydı

Geçen ay koronavirüse yakalanan sosyal medya fenomeni Reynmen, sağlığına kavuştuğunu müjdelemişti. Ancak ünlü isim, önceki gün yine maskesiz şekilde sokakta görüntülendi.

15 gün karantinada kalarak sağlığına kavuşmayı bekleyen Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, yaşadığı sıkıntılı günlere rağmen Nişantaşı sokaklarında maskesiz görüntülendi. Tedbirsiz bir şekilde sokakta gezen şarkıcı, "Tepki almam. Masanın üzerinde unuttum. İnsanlık hali işte. Buraya gelmeden önce vardı maskem. Sorumsuzluk işte" dedi.

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