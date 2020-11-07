07 Kasım 2020 Cumartesi 10:47 | Son Güncelleme:
Geçen ay boşanan Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser barıştı mı?
Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, geçen ay boşandığı Mustafa Can Keser'le önceki gün buluştu ve akşam yemeği yedi. Çiftin barışıp barışmadığı merak konusu oldu.
Damla Ersubaşı, 4 yıllık işletmeci eşi Mustafa Can Keser’le geçen ay boşanmıştı. Ersubaşı, eski eşiyle önceki akşam Nişantaşı’ndaki bir mekanda buluştu. İkilinin, Esra Balamir’in vasıtasıyla bir araya geldiği öğrenildi.
Eski eşler, mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. İkilinin keyifli halleri ise objektife yansıdı. Eski eşlerin yeniden barışıp barışmadığı ise merak konusu oldu.