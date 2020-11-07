Geçen ay boşanan Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser barıştı mı?

Damla Ersubaşı, 4 yıllık işletmeci eşi Mustafa Can Keser’le geçen ay boşanmıştı. Ersubaşı, eski eşiyle önceki akşam Nişantaşı’ndaki bir mekanda buluştu. İkilinin, Esra Balamir’in vasıtasıyla bir araya geldiği öğrenildi.

Eski eşler, mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. İkilinin keyifli halleri ise objektife yansıdı. Eski eşlerin yeniden barışıp barışmadığı ise merak konusu oldu.