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  • Geçen ay barışan Serdar Ortaç ve Seçil Gür'den el ele aşk pozu!
22 Eylül 2020 Salı 09:59 | Son Güncelleme:

Geçen ay barışan Serdar Ortaç ve Seçil Gür'den el ele aşk pozu!

Geçen ay barışan Serdar Ortaç ve Seçil Gür'den el ele aşk pozu!

Serdar Ortaç, mart ayında ayrıldığı sevgilisi Seçil Gür'le geçen ay yeniden barışmıştı. Ortaç, sevgilisiyle el ele pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Chloe Loughnan’dan boşandıktan sonra şarkıcı Seçil Gür’le aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç, 1,5 ay aşk yaşadığı Seçil Gür'den mart ayında ayrılmıştı. Ayrılık hakkında konuşan Ortaç, "Yok, anlaşamadık bitmesi gerekiyordu. Seçil ayrılığı story’den öğrendim demiş. Ben story'e evet anlaşamadığımızı yazdım. Asla kötü günümde yalnız bırakmadı." ifadelerini kullanmıştı.

AŞK DOLU DİZGİN

Ayrılığa dayanamayan Serdar Ortaç ve Seçil Gür, geçtiğimiz ay yeniden bir araya gelmişti. Barışı sosyal medya hesabından da ilan eden Ortaç, Mustafa Ceceli'nin de bulunduğu bir kareyi paylaştı. Fotoğrafta Seçil Gür'le el ele poz veren şarkıcı, mutluluk pozlarıyla hayranlarından tam not aldı.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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