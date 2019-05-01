Gazeteci Erhan Çelik ile aşk yaşadığı iddia edilen Hadise'den yanıt geldi

Son günlerde adı Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer'le anılan şarkıcı Hadise'nin, Erhan Çelik'le aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından iddiaları sert bir dille yalanladı.

"HER İKİ HABER DE GERÇEK DIŞI İDDİALARDIR"

Hadise, yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı

" Son iki gündür hakkımda çıkan haberlerle ilgili olarak belirtmek isterim ki; Her iki haber de sadece kamuoyunu lüzumsuz yere meşgul etmeyi amaçlayan gerçek dışı iddialardır. Arka arkaya çıkan bu haberlerin öznesi haline getirilmiş olmam bana ve tüm sevenlerime yapılmış bir saygısızlık ve hakarettir. Bir kadın olarak yaşadığım her ilişkinin arkasında durma gücüne sahibim ve bu bana her zaman gurur verdi. Şunu bilmenizi samimiyetle isterim ki; hayatıma girecek kişi tüm sevenlerimin de karşısına gururla çıkaracağım kişi olacaktır"