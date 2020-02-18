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  3. Gaye Turgut Evin'in 'Savaşçı' dizisindeki sahneleri olay oldu! Angelina Jolie'ye benzetildi

Gaye Turgut Evin'in 'Savaşçı' dizisindeki sahneleri olay oldu! Angelina Jolie'ye benzetildi

Gaye Turgut Evin'in 'Savaşçı' dizisindeki sahneleri olay oldu! Angelina Jolie'ye benzetildi

Oyuncu Gaye Turgut Evin, 'Savaşçı' dizisindeki sahneleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi.

'Tomb Raider' filminde dünyaca ünlü yıldızın canlandırdığı Lara Croft gibi zorluklar mücadele eden teğmen rolündeki Evin, performansıyla beğeni topladı. Aksiyon, dövüşte rüşdünü ispatlayan, "Yerli Lara Croft, yerli Angelina Jolie" yorumları yapılan oyuncuya, sinema filmi teklifleri geldi. Projeleri değerlendiren Evin, içine sinen bir proje olursa yaz aylarını çalışarak geçirecek. 


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