Gaye Turgut Evin'in 'Savaşçı' dizisindeki sahneleri olay oldu! Angelina Jolie'ye benzetildi

'Tomb Raider' filminde dünyaca ünlü yıldızın canlandırdığı Lara Croft gibi zorluklar mücadele eden teğmen rolündeki Evin, performansıyla beğeni topladı. Aksiyon, dövüşte rüşdünü ispatlayan, "Yerli Lara Croft, yerli Angelina Jolie" yorumları yapılan oyuncuya, sinema filmi teklifleri geldi. Projeleri değerlendiren Evin, içine sinen bir proje olursa yaz aylarını çalışarak geçirecek.