Gamze Özçelik'ten o görüntülere ders niteliğinde paylaşım!

İçişleri Bakanlığınca Cuma gecesi saat 24.00'ten itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağı duyan vatandaşlar, dün toplu olarak marketlere ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Vatandaşların bu hamlesine kısa sürede tepki yağarken Gamze Özçelik'ten ders niteliğinde bir paylaşım geldi.

"ÇAYIMIZ OLMADIĞI İÇİN DÜNKÜ ÇAYI YENİDEN DEMLEDİK"

Yıllarca oyunculuk yaptıktan sonra kendini kurduğu yardım derneğine adayan Gamze Özçelik, vatandaşların market ve fırınlara hücum etmesine şu sözlerle tepki gösterdi: "Evimizde çay kalmadığında dünkü çayı yeniden demledik. Bu aklıma Afrika'nın çöllerinde, yer sofrasında bir sallama çay poşetini birkaç kişi paylaşmamızı getirdi. Korkmayalım. Yokluğu paylaşmamız bize insan olduğumuzu, aciziyetimizi ve birlik, beraberliği hatırlatır. O yüzdendir yolu hep özleyişim..." dedi.