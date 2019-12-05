Gamze Özçelik'ten duygusal mesaj: Biz aşkla yanmaya gönüllü olmuşuz

Suriye'de çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaşan Özçelik, "Biz aşkla yanmaya, hasret çekmeye, paylaşmaya, kavuşmaya ve hep daha fazlasını hayal etmeye gönüllü olmuşuz haberimiz yokmuş.

Ne mutlu ki nasip olmuş. Çok şükür... Bu zamana kadar yolda yoldaşım olan tüm dostlarıma muhabbetle selam olsun." sözleriyle beğeni topladı.