Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik ile olan benzerliği görenleri hayrete düşürüyor!

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik kardeşi Gamze Özçelik ile olan benzerliğiyle gündeme geldi. Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuk kariyerinde önemli bir basamak atlayan Özçelik son yıllarda yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle Afrika bölgesinde yaptığı yardımlarla birçok kişinin takdirini toplayan Özçelik kardeşi ile olan benzerliği ile görenleri şaşırttı.



Yaklaşık 15 senedir izleyiciyle buluşan dizi Arka Sokaklar dizisinde 'Komiser Zeynep' karakteriyle bir dönem rol alan Gamze Özçelik, son dönemde Afrika'daki çocuklara yaptığı yardımlarla konuşuluyor.

İşte Gamze Özçelik’in kardeşi Meltem Özçelik ile olan dikkat çekici benzerliği...