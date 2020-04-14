Gamze Özçelik oğlunu görmesini yasaklamıştı... Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım!

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikâh masasına oturmuş, 2010 yılında oğulları Murathan’ı kucaklarına almıştı. Gamze Özçelik ve Pektaş’ın mutluluğu sadece 4 yıl sürdü. Murathan’ın velayeti, anne Gamze Özçelik’teydi. Hafta içi annesinde kalan Murathan, babası Uğur Pektaş’ı da hafta sonları ziyaret ediyordu.

Uğur Pektaş, 'Survivor 2020' yarışması sonrası İstanbul'a dönüşünde kötü bir sürprizle karşılaştı. Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşinin oğlunu görmesini yasaklayan karar aldırdı. Özçelik’in bu kararı aldırmasındaki neden bilinmiyor.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Yaşanan bu olay sonrası, oğlu ile fotoğraf paylaşan Uğur Pektaş,"Sevginin olduğu yerde harfler birleşmez, cümleler hep sevememekten..." yazdı.