Gamze Özçelik bir kez daha gönülleri fethetti! Koronavirüs mağdurlarına yardım eli uzattı

Koronavirüs, tüm dünyayı hızla etkisi altına almaya devam ediyor. Haluk Levent'in yardım çağrısının ardından Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu Gamze Özçelik de koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan, kiralarını ve faturalarını ödemekte zorlanan ailelere yardım edeceğini açıkladı.

KORONAVİRÜS MAĞDURU AİLELERE YARDIM

İhtiyaç sahipleri için ilk etapta 600 bin TL ön bütçe ayırdıklarını duyuran Özçelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"BUGÜNLERİ BİRLİK OLARAK ATLATACAĞIZ İNŞALLAH"

Özçelik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugünleri devletimiz, sağlık çalışanlarımız ve tüm insanımızla birlik olarak atlatacağız inşallah. Bu zor günlerde Umuda Koşanlar Derneği olarak işsiz kaldığını, kirasını ve faturalarını ödemekte zorlandığını tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelerimiz için ilk etapta 600 bin TL olan ön bütçeyi ayırdık. Bağışçılarımızın desteği ile çok daha artacağını düşündüğümüz bu yardımın tüm kardeşlerimize umut olması duasıyla yola çıktık. Önümüzdeki birkaç güç içinde işleyişini duyuracağımız çalışma için beklemede kaldın.