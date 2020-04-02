Gamze Erçel'in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Lüks evine yorum yağdı

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile tasarımcı Caner Yıldırım, geçtiğimiz yıl nisan ayında nikah masasına oturmuştu. İkilinin kızları Aylin Mavi, yaklaşık dört ay önce dünyaya geldi.

Çift, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına evde kendilerini önlem amaçlı karantinaya aldı.

PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Bütün günlerini evde ailesiyle geçiren Erçel, duvara projeksiyon yansıtarak Harry Potter izlediği anları yayınladı. Erçel, paylaşımına "Bütün seriyi baştan izlemenin tam zamanı, sanki her ay izlemiyormuş gibi" notunu düştü.

Gamze Erçel'in paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Birçok takipçisi Erçel'in paylaşımına yorum yağdırdı. Kimi takipçisi "Çok şanslısın" yorumunu yaparken kimisi ise "Dikkat et, boynun tutulmasın" ifadelerini kullandı.