Gamze Erçel: 'Sensiz anne olmaya çalışmak çok zormuş'

Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel, dün doğum günü olan anneleri için duygusal mesajlar yayınlandı. Hande Erçel'in "25 Ekim. Ben senin dizine yatayım, sen saçlarımı sev. Yanından geçerken birden boynumdan öp... Senin kızın olmak en büyük şansım... Her adımım, beni izlediğin yerde kanatlarını biraz daha kabartmak için... Ve çok güzelsin anne... " mesajının ardından bir duygusal paylaşım da oyuncunun ablası Gamze Erçel'den geldi.

'SENSİZ ANNE OLMAYA ÇALIŞMAK...'

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Gamze Erçel, annesinin hamileyken çekilen fotoğrafını şu sözlerle paylaştı: "Sensiz anne olmaya çalışmak çok zormuş... Seni çok özlüyorum... İyi ki doğmuşsun..."