Gamze Erçel eşi Caner Yıldırım'ın doğum gününü kutladı

2019 yılında nikah masasına oturan Gamze Erçel ile reklamcı Caner Yıldırım, aynı yıl bebekleri Aylin Mavi'yi kucaklarına aldılar. Erçel, 30 yaşına basan eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Eşi ve kızı ile birlikte çekilen karesini yayınlayan Gamze Erçel gönderisine, "Sevgilim iyi ki doğmuş" notunu düştü.

Yıldırım, eşinin paylaşımına, "İkinizin güzel çıktığı fotoğraf seçilmiş, baba harcanmış... Doğum günümde kıyak geçin bari" şeklinde esprili bir yorum yaptı. Çiftin gönderilerine beğeni yağdı.