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  3. Hande Erçel teyze oldu! Gamze Erçel kızı Aylin Mavi'yi kucağına aldı

Hande Erçel teyze oldu! Gamze Erçel kızı Aylin Mavi'yi kucağına aldı

Hande Erçel teyze oldu! Gamze Erçel kızı Aylin Mavi'yi kucağına aldı

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel anne oldu. Teyze olan Hande Erçel de kızı Mavi Aylin'i kucağına alan ablasını bir an bile yalnız bırakmadı.

Gamze Erçel, bu sabah saatlerinde doğum yaptı ve ilk kızını kucağına aldı. Geçtiğimiz aylarda annesi Aylin Erçel'i kaybeden Erçel, kızına 'Aylin Mavi' ismini koydu. Aylin Mavi'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ KARDEŞİ

Hamileliği boyunca Gamze Erçel'in en büyük destekçisi kardeşi Hande Erçel oldu. Ablasını bir an yalnız bırakmayan güzel oyuncu, doğumda da Gamze Erçel'e her alanda yardımcı oldu.


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