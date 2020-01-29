Gamze Erçel doğum hikayesini paylaştı! Hande Erçel yeğeninin göbek bağını kesti

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, geçen yıl Caner Yıldırım ile dünyaevine girmişti. Abla Erçel, aralık ayında ilk bebeği Aylin Mavi'yi dünyaya getirdi. Normal doğum yapan Gamze Erçel, doğum hikayesini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Erçel duygusal paylaşıma şu sözleri not düştü:

"O günün ne kadar çabuk geldiğine,ne ara bittiğine ve bugün üzerinden neredeyse bi buçuk ay geçtiğine hala inanamadığım gün, hayatımın en özel günü anne olduğum aile olduğum gün..."

"Hangi anını anlatsam bilmiyorum ama her dakikasını dişimi sıkarak atlattığım koca bir 40 saatin sonunda kızımı,eşimin elleriyle göğsüme yatırıp o sıcaklığını hissetmemle acıdan, yorgunluktan eserin kalmadığı o anlar hayatımın en değerli dakikalarıydı."

"Yanımdan hiç ayrılmayan bana destek olan güç veren ama zaman zaman uyuyakalan eşim, hiç konuşmadan sadece yanımda olmasıyla desteğini hissettiğim Hande ve tüm aileme... Normal hatta suda doğumu o kadar çok istememe rağmen yaklaşık 30 saatten sonra 'ben yapamayacağım artık dayanamıyorum pes ediyorum sezaryen istiyorum!' feryatlarımı o güzel ilgisi ve motivasyonuyla dindiren, bir dakika uyku uyumayan canım ebeme, başından beri sonsuz güven duyduğum,doğum için en doğal yöntemleri seçen,aklımdaki tüm soru işaretlerini yok eden sevgili hocama çok çok teşekkür ediyorum iyiki varsınız ."

"Bu satırları yazmadan önce minnokumu emzirip uyuttum, şuan uyurken onu izliyorum ve 'iyi ki doğurmuşum ne de güzel doğurmuşum' diyorum."

Öte yandan Hande Erçel, doğumda bir an olsun ablasını yalnız bırakmadı. Aylin Mavi'nin göbek bağını da teyze Hande Erçel kesti.