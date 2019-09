Game Of Thrones'un yıldızı Sean Bean isyan etti: Beni artık öldürmeyin

Başta Yüzüklerin Efendisi ve Game of Thrones olmak üzere birçok kaliteli yapımda rol alan İngiliz aktör Sean Bean, oynadığı karakterlerin sürekli ölüyor olmasından sıkıldığını itiraf etti.

The Sun'da yer alan habere göre; lakabı ‘Ölen Adam’ olan 60 yaşındaki aktör, “Karakterimin öleceğini herkes tahmin edebiliyor, çünkü projede ben varım” dedi. Şu ana kadar 90’dan fazla yapımda rol alan Sean Bean, canlandırdığı 23 karakter senaryo gereği öldürülünce internette alay konusu oldu. Herkesin çok sevdiği The Lord of the Rings’in ilk filminde çok geçmeden ölen ünlü aktör, Game of Thrones’ta da erken ölümden kaçamamıştı.

David Beckham’ın Instagram’ın hikayeler kısmında paylaştığı Sean Bean’in Game of Thrones’taki ölüm sahnesini gören aktör, bu paylaşımı kendi hesabından paylaşarak "Umarım bu sahneden keyif almışsındır" diyerek hayranlarını yine gülümsetti.

KENDİSİ İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI

Karakterlerinin ölümleri efsane haline gelen Bean, “Artık seyirci beni görünce hangi sahnede öleceğimi düşünmeye başlıyor. Beni öldürmeyin” diyerek esprili bir kampanya başlattı.