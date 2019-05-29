Game of Thrones'un Jon Snow'u rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı

Geçen hafta yayımlanan final bölümünün ardından ekranlara veda eden Game of Thrones’ta Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington’un ABD’de yer alan lüks bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gördüğü belirtildi. 32 yaşındaki İngiliz oyuncunun stres ve alkol sorunu yüzünden bir ay önce tedavi olma kararı aldığı açıklandı.

Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Jon Snow karakteriyle şöhrete kavuşan İngiliz oyuncu Kit Harington, bir ay önce ABD’nin Connecticut eyaletinde yer alan ve aylık ücreti 120 bin dolardan fazla olan oldukça lüks bir rehabilitasyon merkezine başvurdu.

32 yaşındaki oyuncunun 8 sene süren Game of Thrones’un getirdiği şöhret ve sorumluluk nedeniyle oldukça stres altında bulunduğu ve alkol sorunları olduğu belirtildi.

NTV’nin aktardığ habere göre Harington’un sözcüsü Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, “Kit programında bazı kişisel sorunları halletmek ve sağlığına kavuşmak için bir ara verdi” ifadelerini kullandı.

‘YAKLAŞIK BİR AYDIR TEDAVİ GÖRÜYOR’

New York Post’a konuşan Harington’un bir arkadaşı ise, ünlü oyuncunun stresle baş etmekle zorlandığını, tükenmiş hissettiğini ve alkol problemleri nedeniyle kliniğe başvurduğunu ve yaklaşık bir aydır tedavi gördüğünü söyledi.

Aynı kaynak Harrington’un geçen yıl evlendiği rol arkadaşı Rose Leslie’nin de eşine destek olduğunu ifade ederek, “ Eşi Rose ona oldukça destek oluyor. Ona yakın olan herkes biraz dinlenmeye ihtiyacı olduğunu biliyor. Şu anda onun tek ihtiyacı olan şey huzur ve sessizlik” dedi.

‘ŞÖHRETLE BAŞA ÇIKAMADI’

Diğer taraftan, 8 yıl boyunca süren Game of Thrones dizisinin Harington’u sert vurduğu, dizinin getirdiği şöhretle başa çıkamadığı belirtiliyor.

Harington kısa süre önce Variety’ye verdiği röportajda, “En karanlık dönemim Jon’un öldüğü ve sonra geri geldiği, dizide karakterime yoğunlaştığı zamandı. Gerçekten tüm dizinin Jon’un geri gelmesine odaklanmasından hoşlanmamıştım. Kendimi dünyanın en şanslı insanı ama bir taraftan da çok korunmasız hissettim” demiş, dizinin 5. Sezon finalinde Jon’un ölmesinden sonra rolüne tekrar adapte olabilmek için terapiye gittiğini söylemişti.

‘ALDATMA SÖYLENTİLERİ DE OYUNCUYU YIPRATTI’

Bununla birlikte, aldatma söylentilerinin de oyuncuyu yıprattığı aktarıldı. Geçen yılın kasım ayında Harington’un eşini Rus model Olya Sergeevna ile aldattığı iddiaları ortaya atılmış ancak Harington ve Leslie çifti konu hakkında bir açıklama yapmamıştı.

Game of Thrones’un finalinin ardından HBO tarafından yayımlanan “The Last Watch” isimli oyuncuların senaryoyu okurken tepkilerini içeren belgeselde Harington’un tavırları gündem olmuş, Emilia Clarke’ın canlandırdığı Deanerys Targaryen’i öldürdüğü sahneyi okurken verdiği tepkiler viral olmuştu.