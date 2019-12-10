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  3. Game Of Thrones'un Joffrey karakteri Jack Gleeson, İstanbul'a geldi

Game Of Thrones'un Joffrey karakteri Jack Gleeson, İstanbul'a geldi

Game Of Thrones'un Joffrey karakteri Jack Gleeson, İstanbul'a geldi

Game of Thrones dizisinde Joffrey karakterini canlandıran ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Jack Gleeson İstanbul'a geldi.

Hayat verdiği kötü karakter Joffrey ile herkesin nefretini kazanan Jack Gleeson, İstanbul'da soluğu Kadıköy'de aldı. Oyuncunun o anları, sosyal medyaya kısa sürede damga vurdu.

Twitter'da bir kullanıcının paylaştığı görüntülerde Jack Gleeson ile karşılaşması ile ilgili "Kadıköyde yürüyosun karşına joffrey çıkıyor daha saçma cok az şey gördüm." ifadelerini kullanırken bu görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.


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