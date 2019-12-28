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  3. Game Of Thrones'da Theon Greyjoy'un dublörü Andrew Dunbar hayatını kaybetti

Game Of Thrones'da Theon Greyjoy'un dublörü Andrew Dunbar hayatını kaybetti

Game Of Thrones'da Theon Greyjoy'un dublörü Andrew Dunbar hayatını kaybetti

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan 'Game of Thrones (Taht Oyunları)' dizisinde 'Theon Greyjoy' karakterinin dublörlüğünü üstlenen Andrew Dunbar hayatını kaybetti. Oyuncunun, Noel gecesi yaşımını yitirdiği öğrenildi.

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen Game of Thrones (Taht Oyunları) dizinin sevilen karakterlerinden Theon Greyjoy’un dublörlüğünü üstlenen Andrew Dunbar, Kuzey İrlanda’nın Belfast kentindeki evinde hayatını kaybetti.

30 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı. Andrew Dunbar'ın ölümü, meslektaşlarını, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Dunbar ayrıca daha önce 'Line of Duty' ve 'Derry Girls' dizilerinde rol almıştı.


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