Game of Thrones dizisi House of the Dragon yayın tarihi belli oldu!

Tüm dünyayı kasıp kavuran ancak final bölümü ile tam bir hayal kırklığı yaratan Game of Thrones’un 300 yıl öncesini konu alacak olan House of the Dragon dizisiyle ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı.

HOUSE OF THE DRAGON NE ZAMAN YAYINLACAK?

Game of Thrones hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği House of the Dragon dizisinin yayın tarihi belli. Targeryan Hanedanı’nı konu alan House of the Dragon dizisinin 2022 yılında yayınlanacağı öğrenildi.

Game Of Thrones dizisinin final yapmasının ardından HBO yeni dizi müjdesi vermişti. House of the Dragon dizisi, George R.R Martin’in Fire & Blood adlı romanından diziye uyarlanacak. George R.R Martin’in senaryosunu kaleme aldığı 2021 yılında çekimlerine başlanacak olan dizinin oyuncu kadrosu da belirlenmeye başladı.

HOUSE OF THE DRAGON OYUNCULARI

Dizide Viserys Targaryen karakterini Paddy Considine, Rhaenyra Targaryen karakterini Emma D’Arcy canlandıracak. Matt Smith, Daemon Targaryen karakterine hayat verecek.