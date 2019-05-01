Game of Thrones 8. Sezon 3. Bölüm nereden izlenir? Game of Thrones 8. Sezon 4. Bölüm fragmanı izle

Game of Thrones 8. Sezon 3. Bölüm izleme linki yoğun ilgi görüyor. Game of Thrones 8. Sezon 4. Bölüm fragmanı izleyicinin beğenisine sunuldu. Sevilen dizide yaşananlar büyük bir heyecanla takip ediliyor. Final sezonunda nefes kesen sahneler yaşanıyor. Son bölümde birçok şaşırtıcı olay oldu. Bu bölümde birçok kayıp yaşandı. Herkes korku dolu bir şekilde savaşı bekliyordu. Melisandre yeni bölümde geri döndü. Night King’in amacının ne olduğu hala anlaşılamıyor. 4. bölüm fragmanında Daenerys “Büyük savaşı kazandık. Şimdi de son savaşı kazanacağız. Onu kökünden söküp atacağız.” diyor. Bu esnada kameralar Cersei’yi gösteriyor. Taht kavgası git gide kızışıyor.

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GAME OF THRONES 8. SEZON 4. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Dizi, Digiturk beIN SERIES SCI-FI HD kanalından izlenebiliyor. Game Of Thrones 8. sezon HBO 'da ve Dijitürk 'te yayınlanacak. Dizinin şifresiz yayınlandığı kanal yok.

GAME OF THRONES 8. SEZON 4. BÖLÜM NE ZAMAN?

GOT 4. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak.

GAME OF THRONES 8. SEZON 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Son bölümde birçok şaşırtıcı olay oldu. Bu bölümde birçok kayıp yaşandı. Herkes korku dolu bir şekilde savaşı bekliyordu. Melisandre yeni bölümde geri döndü. Night King’in amacının ne olduğu hala anlaşılamıyor.

Sansa'nın “Şu an yapabileceğimiz en kahramanca şey gerçeklerle yüzleşmek…” dedi. Herkesin dehşet içinde olduğu görülüyor. Jon, “Night King (Gece Kralı) geliyor.” dedi.

Tüm askerlerin tek tek saldırmak için hazırlandı. Daenerys kendinden emin bir şekilde, “Ölüler geldiler bile!” dedi.

Daha sonra Brienne sahnede göründü. Brienne, “Mevzileri koruyun!” diye var gücü ile bağırdı.

GAME OF THRONES 7. SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Cersei’nin hamile olması hem Jamie’yi hem de Tyrion’ ı şaşırttı. Jamie’ye bebeğin kendisinden olduğunu yedi dünyaya duyurmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Cersei Jamie’ye ilişkilerini dünyaya duyurma sözü verdi. Tyrion’ın ve Jamie’nin Cersei’nin ateşkesi kabul etmesinde şüphe duymamasını sağlayan tek şey, Cersei’nin bebek bekliyor olmasıydı.

Daenerys ve Jon’un uzun zamandır beklenen yakınlaşma sahnesi finale damga vurdu. Lyanna Stark, gerçek isminin Aegon Targeryan olduğunu ilk kez itiraf etti. Artık Yedi Krallığı Akgezenler’den koruyacak bir duvar olmaması nedeniyle hem ölüler hem de onlarla savaşmak için bir araya mütfeffikleri Winterfell’e doğru yol aldı.