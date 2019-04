Game of Thrones 8. Sezon 2. Bölüm nereden izlenir? Game of Thrones 8. Sezon izleyici karşısında

Game of Thrones 8. Sezon 2. Bölüm izleme yolları araştırılıyor. Game of Thrones nereden izlenilir? Sevilen dizide heyecan giderek artıyor. Birinci sezondan itibaren söylenilen, “Winter is coming (kış geliyor)” cümlesi gerçekleşti. Son bölümde yine heyecan doruktaydı. Dizinin 2. Bölümünde Daenerys, “Ben küçük bir çocukken ağabeyim bana bir masal anlatırdı. Babamızı öldüren adam hakkında O adama yapmak istediğimiz şeyler hakkında ” dedi ve ortam buz kesti. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda tüm karakterlerin yüzünde dehşet içeren bir ifade var. Fragman Sansa'nın “Şu an yapabileceğimiz en kahramanca şey gerçeklerle yüzleşmek ” cümlesi ile fragman başlıyor. Herkesin dehşet içinde olduğu görülüyor. Jon, “Night King (Gece Kralı) geliyor.” diyor.

GAME OF THRONES 8. SEZON 2. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Game Of Thrones 8. Sezonu yayınlandı. Game Of Thrones 8. sezon 1. bölümü; 14 Nisan Pazar gecesi ekrana geldi. 2. bölüm 22 Nisan sabah 04.00'da yayınlanacak. Dizi, Digiturk beIN SERIES SCI-FI HD kanalından izlenebilecek. Game Of Thrones 8. sezon HBO 'da ve Dijitürk 'te yayınlanacak. Dizinin şifresiz yayınlandığı kanal yok.

GAME OF THRONES 8. SEZON 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin 2. Bölümünde Daenerys, “Ben küçük bir çocukken ağabeyim bana bir masal anlatırdı. Babamızı öldüren adam hakkında O adama yapmak istediğimiz şeyler hakkında ” diyor ve ortam buz kesiyor. Daha sonra farklı bir sahnede Daenerys Sansa’ya, “Cersei’ye asla güvenmemeliydin.” Diyor. Sansa ona, “Sen de güvenmemeliydin.” yanıtını veriyor. İkili arasındaki gerginlik devam ediyor. Arya, “Ölüm. Pek çok yüzü hissettim. Bu yüzü görmek için sabırsızlanıyorum.” diyor. Jon’un ne kadar vakitleri olduğunu sorması üzerine yarın gün doğana kadar vakitleri olduğu yanıtı veriliyor.

GAME OF THRONES 8. SEZON 3. BÖLÜM NE ZAMAN?

GOT 3. Bölüm 28 Nisan'da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak.

Tüm askerlerin tek tek saldırmak için hazırlandığı gösteriliyor. Daenerys kendinden emin bir şekilde, “Ölüler geldiler bile!” diyor.

Daha sonra Brienne sahnede görünüyor. Brienne, “Mevzileri koruyun!” diye var gücü ile bağırıyor. Yeni bölüm yine nefes keseceğe benziyor.

GAME OF THRONES 7. SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Cersei’nin hamile olması hem Jamie’yi hem de Tyrion’ ı şaşırttı. Jamie’ye bebeğin kendisinden olduğunu yedi dünyaya duyurmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Cersei Jamie’ye ilişkilerini dünyaya duyurma sözü verdi. Tyrion’ın ve Jamie’nin Cersei’nin ateşkesi kabul etmesinde şüphe duymamasını sağlayan tek şey, Cersei’nin bebek bekliyor olmasıydı.

Daenerys ve Jon’un uzun zamandır beklenen yakınlaşma sahnesi finale damga vurdu. Lyanna Stark, gerçek isminin Aegon Targeryan olduğunu ilk kez itiraf etti. Artık Yedi Krallığı Akgezenler’den koruyacak bir duvar olmaması nedeniyle hem ölüler hem de onlarla savaşmak için bir araya mütfeffikleri Winterfell’e doğru yol aldı.