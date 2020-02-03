Düğünde köy çocukları için anlamlı bağış... Kütüphane için kitap getirin! 

Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı ile Artvin’de evlenmeye hazırlanan genç oyuncu Şilan Makal’dan anlamlı hareket… Haziran ayında Borçka İlçesi’nde sade kır düğünüyle birlikteliklerini taçlandıracak olan çift, düğünlerinde sosyal bir projeye imza atacak.

ARTVİN’DE DÜĞÜN

4 yıldır gözlerden uzak beraberlik yaşayan sevgililer, Artvin’de kütüphanesi olmayan köy okuluna kütüphane kurmak için harekete geçti. Tarih öğretmenliğini bırakıp oyunculuğa geçiş yapan Makal ile Özbayraklı düğüne gelecek olan davetlilerden kitap bağışında bulunmalarını istedi.

ÇOCUKLARA YARDIM

Gelen eserlerle kendi adlarına mini bir kütüphane kuracak olan Makal ve Özbayraklı, köyde bulunan çocukların okumalarına yardımcı olmak istediklerini söyledi.