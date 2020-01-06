Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9745
  • 6,6704
  • 298.469
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Rezidanstan villaya

Rezidanstan villaya

Rezidanstan villaya

Galatasaray’ın Kolombiyalı dünyaca ünlü golcü yıldızı Radamel Falcao, Zincirlikuyu’daki lüks rezidanstan Kemerburgaz’da 3 katlı bir villaya taşınma kararı verdi.

Recep ASLAN

Falcao, ailesiyle oturduğu Galatasaray kulübünün kendisine tahsis ettiği Zincirlikuyu’ndaki dairesinden eşi Lorelei Taron’un isteğiyle ayrıldı. 

KİRASI 30 BİN LİRA  

3 çocuk babası Falcao, çocuklarının doğanın içinde yetişmesi için eşiyle böyle bir karar aldığı öğrenildi. Aylık 30 bin lira kira ödeyecek olan ünlü futbolcu, evin dekorasyonunu da eşine teslim etti.


Acun'un özel uçağını kullanamayan Şeyma Subaşı'ndan THY'ye çağrı: Bu çileden bizi kurtarın
Nazlı Çelik'in acı günü!
'Allah beni ailemle sınadı'
Domuz gribi Sertab'ı vurdu
Akın Akınözü aşka geldi! Sevgilisiyle böyle yakalandı
<p>Nevşehir´de önceki gün etkili kar yağışı, Kapadokya´da, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri b

Kar, Kapadokya´da Masalsı Bir Manzara Oluşturdu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!