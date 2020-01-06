Rezidanstan villaya
Galatasaray’ın Kolombiyalı dünyaca ünlü golcü yıldızı Radamel Falcao, Zincirlikuyu’daki lüks rezidanstan Kemerburgaz’da 3 katlı bir villaya taşınma kararı verdi.
Recep ASLAN
Falcao, ailesiyle oturduğu Galatasaray kulübünün kendisine tahsis ettiği Zincirlikuyu’ndaki dairesinden eşi Lorelei Taron’un isteğiyle ayrıldı.
KİRASI 30 BİN LİRA
3 çocuk babası Falcao, çocuklarının doğanın içinde yetişmesi için eşiyle böyle bir karar aldığı öğrenildi. Aylık 30 bin lira kira ödeyecek olan ünlü futbolcu, evin dekorasyonunu da eşine teslim etti.