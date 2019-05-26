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  3. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Demet Akbağ'da katıldı

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Demet Akbağ'da katıldı

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Demet Akbağ'da katıldı

Geçtiğimizi aylarda eşi Zafer Çika'yı kaybeden Demet Akbağ, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katıldı. Akbağ ve oğlu Ali Çika, uzun zaman sonra objektiflere ilk kez gülerken poz verdi.

Geçtiğimiz Mart ayında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Zafer Çika'nın eşi Demet Akbağ, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katıldı. Akbağ, Fatih Terim'in ailesiyle birlikte objektiflere ilk kez gülerken takıldı.

MUTLU ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Eşi Zafer Çika'nın ölümüyle sarsılan ve zor günler geçiren Demet Akbağ'ın yüzü gülmeye başladı. Akbağ, Eşi Zafer Çika'nın ölümünün üzerinden 2 ay sonra Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına Fatih Terim'in ailesiyle birlikte eşlik etti. Akbağ ve oğlu Ali'nin tezahüratları ve mutlu anları Merve Terim'in telefonun kamerasına yansıdı.

KOYU BİR GALATASARALIYDI

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın koyu bir Galatasaraylı olduğu biliniyordu.

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