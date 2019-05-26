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  3. Galatasaray'ın 22. şampiyonluğuna İrem Derici damga vurdu

Galatasaray'ın 22. şampiyonluğuna İrem Derici damga vurdu

Galatasaray'ın 22. şampiyonluğuna İrem Derici damga vurdu

Popçu İrem Derici, 90’lı yılların şarkılarından yaptığı albümü “Mest Of” ‘da yer alan şarkılarını ilk defa dün gece Süper Lig ‘de 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray taraftarlarına Türk Telekom Stadında söyledi.

İrem Derici, 31 Mayıs’ta müzikseverlerle buluşacak 90’lı yılların şarkılarından yaptığı albümü “Mest Of” ‘da yer alan şarkılarını ilk defa dün gece  Süper Lig ‘de 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray taraftarlarına Türk Telekom Stadında söyledi.

Galatasaray’ın 22. Şampiyonluk kutlamalarına katılan İrem Derici, Gala Gece’sinde yeni albümünde yer alan “Aşkımız Olay Olacak” şarkısını Galatasaray için seslendirdi.

Göz alıcı enerjisiyle izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatan İrem Derici, spor imzalı kıyafeti ile de göz doldururken yeni şarkılarıyla şampiyonluk kutlamalarına damgası vurdu!

 

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