Futbolcu Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı müjdeledi: Beş aylık hamileyim!

Öğle saatlerinde tek başına geldiği AVM'nin Markalar Sokağı'nda görüntülenen Mihriban Hurmacı, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Kameralara göbeğini tutarak poz veren Hurmacı, beş aylık hamile olduğunun müjdesini verdi.

KIZLARI OLACAK

Bir erkek ve bir kız olmak üzere iki çocukları olan çiftin, üçüncü çocuklarının da kız olacağı öğrenildi. Bu süreçte hem hamilelik hem de evde kaldığı için 10 kilo aldığını belirten Mihriban hanım "Özer bugün evde, 'ben çocuklara bakarım, sen biraz çık hava al' dedi. Ben de biraz açık alanda alışveriş yapmaya geldim" dedi.

Kısa süre Markalar Sokağı'nda alışveriş turuna çıkan Hurmacı, daha sonra özel aracıyla İstinyePark'tan ayrıldı.