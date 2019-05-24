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  3. Futbolcu Emre Can'a Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz kafaya taktı

Futbolcu Emre Can'a Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz kafaya taktı

Futbolcu Emre Can'a Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz kafaya taktı

Hadise’nin tasarımcı kardeşi Derya Açıkgöz, Emre Can’a kancayı taktı.

Geçtiğimiz yıla kadar ablasının imaj danışmanlığını üstlenen Açıkgöz, ünlü şarkıcıyla yollarını ayırınca annesiyle doğum yeri olan Belçika'ya dönmüştü.

Hayatını gözlerden uzak yaşayan Derya Açıkgöz'ün özel yaşamındaki gelişmeleri ise sosyal medya ele verdi.

31 yaşındaki tasarımcı, geçtiğimiz günlerde Juventus'un Türk asıllı Alman futbolcusu Emre Can'ı Instagram'da yakın markaja aldı.

Açıkgöz, kendisi gibi gurbetçi bir ailenin oğlu olan ünlü futbolcunun fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttu.

Tasarımcı, yakışıklılığıyla da dikkat çeken yıldız futbolcunun paylaşımlarını tek tek beğenerek dikkatini çekmeye çalıştı.

Genç kadın, sosyal medyada kendisinden 6 yaş küçük futbolcuyu Instagram'da takip etmeden yaptığı beğenilerle Emre Can'a adeta "Ben buradayım" mesajı verdi.

Bugüne kadar özel hayatından çok yeşil sahalardaki başarısıyla adından söz ettirip yurt dışında göğsümüzü kabartan Can'ın Derya Açıkgöz'ün bu ilgisine karşılık verip vermeyeceğini ise zaman gösterecek.
 

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